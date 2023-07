H Lidl Κύπρου έφερε τη γεύση του καλοκαιριού με τη Lidl Food Academy On The Go

Για ακόμα μία χρονιά, η Lidl Food Academy, η οποία έχει γίνει το σημείο αναφοράς της πρωτεύουσας, αποτελεί μία παγκόσμια καινοτομία για τη Lidl και έχει βραβευτεί πολλάκις για τη δράση της, ταξίδεψε στις παραθαλάσσιες περιοχές της Κύπρου με την LFA On The Go, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να ζήσουν την εμπειρία της LFA στην πόλη τους. Φέτος, η κινητή εκδοχή της Lidl Food Academy έδωσε μία «γεύση» καλοκαιριού στους τυχερούς συμμετέχοντες σε Πάφο και Λεμεσό, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν καλοκαιρινές γεύσεις και εμπειρίες!

Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις «Τaste The Summer» πραγματοποιήθηκαν μέσα στον Ιούλιο, ξεκινώντας από την Πάφο στις 8 & 9 Ιουλίου στο κατάστημα Lidl Aγίου Παύλου και αργότερα στη Λεμεσό, στο κατάστημα Lidl Moυτταγιάκα στις 15 & 16 Ιουλίου. Σε αυτά τα δύο άκρως καλοκαιρινά Σαββατοκύριακα, οι τυχεροί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τη μοναδική γευστική εμπειρία των show μαγειρικής από τους εξειδικευμένους σεφ της Lidl Food Academy και να δοκιμάσουν γεύσεις και συνταγές, ενώ οι μικροί μας φίλοι έζησαν την πιο γλυκιά εμπειρία, μαθαίνοντας τα πάντα για τιραμισού και cheese cake στα σεμινάρια Little Chefs. Φυσικά από τα δύο καλοκαιρινά Σαββατοκύριακα δεν θα μπορούσαν να λείψουν τα αγαπημένα Beer Garden Events, τα οποία δρόσισαν τους συμμετέχοντες με μπύρες της γκάμας της Lidl και συνοδεία ενός BBQ μενού, στους ειδικά διαμορφωμένους κήπους των καταστημάτων.

Όπως και σε κάθε ανοιχτή εκδήλωση και σεμινάριο της Lidl Κύπρου, το κοινό είχε την ευκαιρία να κερδίσει συμμετοχή λαμβάνοντας μέρος στον διαγωνισμό στην ιστοσελίδα της Lidl Food Academy. Για να μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα σεμινάρια και εκδηλώσεις, ακολουθήστε τη Lidl Food Academy στα κοινωνικά δίκτυα ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.lidlfoodacademy.com.cy