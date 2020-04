Πέθανε στις 3 Απριλίου η Helin Bolek, μέλος του τουρκικού συγκροτήματος Grup Yorum, που βρίσκονταν σε απεργία πείνας επί 288 ημέρες.

Η νεαρή τραγουδίστρια από την Τουρκία μαζί με το έτερο μέλος του συγκροτήματος Ibrahim Gokcek, είχαν ξεκινήσει απεργία πείνας διαμαρτυρόμενοι ενάντια στις διώξεις του καθεστώτος Ερντογάν, τις απαγωγές και φυλακίσεις συνεργατών τους και μελών του συγκροτήματος Grup Yorum.

Μ’ αυτή τη μορφή αντίστασης επέλεξαν να υπερασπιστούν το δικαίωμα τους στην ελευθερία του λόγου και να αντισταθούν στην κρατική καταστολή που υφίστανται τόσο οι ίδιοι όσο και οι υποστηρικτές τους στην Τουρκία.

Τον προηγούμενο μήνα, δυνάμεις της αστυνομίας είχαν εισβάλλει στο σπίτι των Gokcek και Bolek στην Κωνσταντινούπολη και τους συνέλαβαν προκειμένου να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο για να υποβληθούν σε αναγκαστική βίαιη σίτιση.

Η Helin Bolek έφτασε να είναι κάτω από 40 κιλά, ενώ συνέχιζε αδιάκοπα τον αγώνα της για να αποφυλακιστούν τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος και να σταματήσουν οι διώξεις από το τουρκικό κράτος.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή το συγκρότημα μέσα από τις επίσημες σελίδες τους στα social media.

«Το μόνο που ήθελε η Helin ήταν να τραγουδά ελεύθερα τα τραγούδια της. Ο φασισμός του AKP (κυβερνών κόμμα Ερντογάν) είναι υπεύθυνος για το θάνατο της. Οι απαιτήσεις ήταν πολύ εύκολο να ικανοποιηθούν», γράφει σε μήνυμα του στο twitter η Επιτροπή Αλληλεγγύης στο Grup Yorum.

