To Κέντρο Αριστείας, Έρευνας και Καινοτομίας στους τομείς των Διαδραστικών Μέσων, Ευφυών Συστημάτων και Αναδυόμενων Τεχνολογιών – RISE, στο πλαίσιο των πρωταρχικών του στόχων να συμπράξει στους τομείς Έξυπνης Εξειδίκευσης της χώρας και μέσα από μια σειρά στοχευμένων δράσεων πληροφόρησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης που ξεκίνησαν τον περασμένο Οκτώβριο, διοργάνωσε την πρώτη σχετική Ημερίδα του.

Σημερινή ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας αναφέρει ότι η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018 στη Λευκωσία με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου.

Το πρώτο μέρος της Ημερίδας ήταν αφιερωμένο σε έναν από τους τομείς Έξυπνης Εξειδίκευσης, με θέμα “Καινοτόμες συνεργασίες στην Αγρο-Τεχνολογία”, απευθυνόμενο σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται με την αξιοποίηση και εφαρμογή ευφυών συστημάτων στη γεωργία, αγροτικούς συνεταιρισμούς, τοπικούς φορείς και επιστήμονες.

Μετά από χαιρετισμό από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ολυμπία Στυλιανού, παρουσιάστηκαν από τον ακαδημαϊκό Dr. Robert Thompson, MinstP, MRSC, του University College London, UK, το θέμα «Innovative Innovation in Agri-Τech», από την Ivana Horvat, Dissemination and Communication Manager του Ινστιτούτου BioSense, το θέμα «First Digital Farm in Serbia», από τον Γιάννο Μαυρομμάτη του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το θέμα «Fostering Cooperation and Innovation through the Rural Development Programme 2014-2020» και από τον Δρ. Γιώργο Αδαμίδη του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών το θέμα «Information and Communication Technology usage in Agriculture».

Στο δεύτερο, πανηγυρικό μέρος της Ημερίδας, και μετά από μια σύντομη αναφορά από τον Διευθυντή Έρευνας, καθηγητή Γιώργο Χρυσάνθου, στις τελευταίες εξελίξεις στο RISE, ακολούθησε η παρουσίαση από τον Tracy Spaight, Director of Special Projects της Wargaming, των δυνατοτήτων που οι εφαρμογές εικονικής και επαυξανόμενης πραγματικότητας προσφέρουν στη “μεταφορά” ιστορικών αντικειμένων και στοιχείων μέσα στα σύγχρονα μουσεία και συγκεκριμένα το θέμα «Using VR and AR technology to drive engagement in military history museums».

Στην ημερίδα συμμετείχε με μεγάλο ενδιαφέρον η τοπική κοινότητα καθώς και μεγάλος αριθμός επιστημόνων από το εξωτερικό, οι οποίοι βρίσκονταν στην Κύπρο λαμβάνοντας μέρος σε δύο επιστημονικά συνέδρια (ICAT- EGVE – International Conference on Artificial Reality and Telexistence και Eurographics Symposium on Virtual Environments και MIG- Motion, Interaction and Games 2018) που συνδιοργάνωνε ταυτόχρονα το RISE στη Λεμεσό.