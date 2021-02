Hope For Children: Τεχνολογική αναβάθμιση της Γραμμής Βοήθειας 1466

Στην έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία Trading Point of Financial Instruments (xm.com) που στοχεύει στη διαχρονική στήριξη των ανθρωπιστικών προγραμμάτων του Οργανισμού καθώς και στην υλοποίηση κοινών δράσεων στο πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, αναφέρεται το “Hope For Children” CRC Policy Center σε σημερινή του ανακοίνωση.

Την έναρξη της συνεργασίας σηματοδοτεί η τεχνολογική αναβάθμιση του τηλεφωνικού συστήματος της Γραμμής Βοήθειας 1466 του Hope For Children.

Η Γραμμή Βοήθειας 1466 εγκαθιδρύθηκε το Μάρτιο του 2020 με αφορμή την εφαρμογή του πρώτου lockdown στην Κύπρο λόγω της έξαρσης του υιού Covid-19, και εμπειρικά αποτέλεσε και αποτελεί ένα σημαντικό μέσo επικοινωνίας με τα παιδιά και τους γονείς για την παροχή υπηρεσιών στήριξης και καθοδήγησης στις κρίσιμες περιόδους που διανύουμε, προστίθεται.

Με την ευκαιρία της συνεργασίας, ο Γενικός Διευθυντής του HFC, Joseph Borghese, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τη διοίκηση της εταιρείας για τη συνεργασία και την υποστήριξη. Εκ μέρους της εταιρείας Trading Point of Financial Instruments, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Τάσος Αναστασίου, τόνισε την ανάγκη που υπάρχει για πράξεις κοινωνικής προσφοράς από την εταιρική κοινότητα, ιδιαίτερα όταν αυτές ανταποκρίνονται στις ανάγκες που έχουν τα παιδιά.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα του “Hope For Children” CRC Policy Center μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22103234 ή μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας στο www.uncrcpc.org.cy, καταλήγει η ανακοίνωση.