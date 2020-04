Ένα ποσό που θα αγγίξει τα 2.000.000.000 δολάρια θα πληρώσει η Γκουαντζόου Εβεργκράντε για να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022 το χτίσιμο του δεύτερου μεγαλύτερου σταδίου στον κόσμο.

Ζούμε στην εποχή του κορονοϊού και μιας πανδημίας που θα αφήσει μεγάλες πληγές στην οικονομία, όμως η Γκουαντσόου Εβεργκράντε είχε εκπονήσει το σχέδιό της και την περασμένη Πέμπτη (16/4) ξεκίνησε να χτίζει το νέο της γήπεδο, ένα πραγματικό αριστούργημα που θα γράψει ιστορία στο παγκόσμιο και όχι μόνο στο κινεζικό ποδόσφαιρο.

Θα γίνει το δεύτερο μεγαλύτερο στάδιο στον κόσμο, πίσω από το Rungrado 1st of May Stadium που βρίσκεται στην Πιονγκγιανγκ της Βόρειας Κορέας και έχει χωρητικότητα 114.000 θεατών. Περίπου 100.000 φίλοι των σπορ θα μπορούν να το επισκεφθούν, με αποτέλεσμα να αφήνει στην τρίτη θέση το Καμπ Νου, το θρυλικό γήπεδο της Μπαρτσελόνα.

Το κόσμος αναμένεται να αγγίξει τα δύο δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ λέγεται πως στόχος των Κινέζων είναι να ολοκληρώσουν την ανέγερσή του έως τον Δεκέμβριο του 2022. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για το όνομά του, ωστόσο θεωρείται δεδομένο ότι κάποιος χορηγός θα προσφέρει πολλά χρήματα για την ονοματοδοσία.

