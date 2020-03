Η Πρεσβεία εργάζεται νυχθημερόν για να διευκολύνει τη δωρεά ιατρικού υλικού από την Κίνα στην Κύπρο, λέει ο Πρέσβης της Κίνας στην Κύπρο, Huang Xingyuan.

Σε ανάρτησή του στο twitter, o Κινέζος Πρέσβης γράφει ότι η Κίνα αυξάνει την παραγωγή ιατρικού υλικού, όπως μάσκες και προστατευτικό εξοπλισμό για να συνδράμει στις παγκόσμιες προσπάθειες για καταπολέμηση του κορωνοϊού. Προσθέτει ότι η Πρεσβεία εργάζεται νυχθημερόν για να διευκολύνει τη δωρεά ιατρικού υλικού από την κινεζική Κυβέρνηση προς την Κύπρο.

China’s ramping up production of med. supplies, eg. masks, protective-wear🧤 to aid Global anti Covid-19 efforts. The Embassy is working around the clock🕜 to facilitate the donation of med. supplies from the Chinese Govt 🇨🇳 to Cyprus🇨🇾. #COVIDー19 @fivosgeo pic.twitter.com/QrnrMNPsRl

— Huang Xingyuan (@AmbassadorHuang) March 18, 2020