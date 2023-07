«Η Ουκρανία ανέλαβε επίσημα την ευθύνη για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας»

Πολλά γράφτηκαν και ακόμη περισσότερα ειπώθηκαν γύρω από την έκρηξη της γέφυρας στην Κριμαία πριν από μερικούς μήνες, μόνο που αυτή τη φορά, είναι επίσημο: Η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Χάνα Μάλιαρ, έκανε δημόσια παραδοχή ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ήταν υπεύθυνες για την επίθεση στη γέφυρα του Κερτς που συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη Κριμαία.

Footage showing Crimea bridge explosion and its immediate aftermath https://t.co/MAwEPO3V8R pic.twitter.com/woMN6L4tmG

— Anadolu English (@anadoluagency) October 8, 2022