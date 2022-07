Η πρόκριση του ΑΠΟΕΛ θέλει… γκολ

Στη Βουλγαρία έμεινε άσφαιρος, αλλά στο ΓΣΠ θα χρειαστεί γκολ ο ΑΠΟΕΛ για να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, αποκλείοντας την Μπότεφ Πλόβντιβ.

Η ρεβάνς απαιτεί μάξιμουμ αυτοσυγκέντρωση από πλευράς «γαλαζοκίτρινων», οι οποίοι χρειάζονται απλά ένα γκολ περισσότερο από τους Βούλγαρους για να προκριθούν, αφού οποιαδήποτε ισοπαλία -και με γκολ- στέλνει το ματς στην παράταση, από τη στιγμή που έχει καταργηθεί ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ και δεν μπορεί να επωφεληθεί από αυτόν η Μπότεφ Πλόβντιβ.

Για να περάσει, όμως, ο ΑΠΟΕΛ , πρέπει να σκοράρει.