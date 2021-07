Η στιγμή που τα 8,2 ρίχτερ χτυπούν την Αλάσκα (Βίντεος)

Σεισμός-τέρας 8,2 Ρίχτερ σημειώθηκε την Πέμπτη στην Αλάσκα σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ ο σεισμός σημειώθηκε 105 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πέριβιλ.

Αμέσως μετά το σεισμό υπήρξαν πολύ ισχυροί μετασεισμοί της τάξεως των 5,6 και των 6,2 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πόλη Kodiak εκκενώνεται καθώς υπάρχει φόβος για τσουνάμι.

Μάλιστα, λίγα λεπτά αργότερα, ήχησε και η σειρήνα η οποία προειδοποιεί τους κατοίκους για τον κίνδυνο τσουνάμι.

Η «μαύρη» ιστορία της Αλάσκα – Ο σεισμός της Μεγάλης Παρασκευή

Ωστόσο, η Αλάσκα δεν είναι ασυνήθιστη σε τόσο μεγάλους σεισμούς.

Ο Σεισμός της Μεγάλης Παρασκευής, επίσης γνωστός ως ο Μεγάλος σεισμός της Αλάσκας, σημειώθηκε στις 5:36 μ.μ. ώρα Αλάσκας τη Μεγάλη Παρασκευή, 27 Μαρτίου 1964.

Σε όλη την κεντρική-νότια Αλάσκα, ρωγμές στο έδαφος, γκρεμισμένα κτίρια και τσουνάμι που προέκυψαν από το σεισμό προκάλεσαν 139 θανάτους.

Η διάρκεια του σεισμού ήταν 4 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα και το μέγεθος του σεισμού 9,2 Ρίχτερ.

Ήταν ο πιο ισχυρός σεισμός που καταγράφτηκε ποτέ στη Βόρεια Αμερική, και ο δεύτερος πιο ισχυρός που έχει καταγραφεί στην παγκόσμια ιστορία, καθώς ο ισχυρότερος όλων των εποχών ήταν ο Μεγάλος σεισμός της Βαλδίβια (1960) με 9,5.

Το μέγιστο επίπεδο αντιληπτής έντασης του σεισμού, επίσημα έφτασε στο επίπεδο έντασης XI (11) της κλίμακας Μερκάλι, δηλαδή «ασύλληπτα καταστροφικός» [με μέγιστο επίπεδο στην κλίμακα Μερκάλι το XII (12), δηλαδή «ολική καταστροφή»]. Ρευστοποίηση του εδάφους, ρωγμές, κατολισθήσεις και άλλα πλήγματα προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε αρκετές κοινότητες και μεγάλη απώλεια περιουσιών.

Το Άνκορατζ υπέστη μεγάλη καταστροφή και ζημιά σε πολλά ανεπαρκώς αντισεισμικά κατασκευασμένα σπίτια, κτίρια και υποδομές (πλακόστρωτα, πεζοδρόμια, νερό και αποχετευτικό δίκτυο, ηλεκτρικά συστήματα, και άλλος ανθρωπογενής εξοπλισμός).