Μπορεί να απέχει μόλις δύο βήματα -αν έχεις την ικανότητα να περπατήσεις πάνω στο νερό- από την ακτή του Μαΐαμι, όμως η καθημερινότητα στο Fisher Island στον καιρό της πανδημίας πόρρω απέχει από όσα συμβαίνουν στην ηπειρωτική Αμερική.

Όχι, οι λιγοστοί κάτοικοι του νησιού δεν έχουν επινοήσει κάποια πατέντα που τους κρατά ανέγγιχτους από το πανδημικό κύμα. Έχουν απλώς οχυρωθεί πίσω από τα αμέτρητα, απειράριθμα, αμήχανα πολλά χρήματά τους. Ναι, το ετήσιο εισόδημα των 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων που δηλώνει ο μέσος πολίτης του Fisher Island λειτουργεί ως μια πρώτης τάξεως ασπίδα προστασίας ακόμα και έναντι του Covid-19.

Η φιλήσυχη γειτονιά με τους ζάμπλουτους κατοίκους -στο νησί διαθέτουν μεταξύ άλλων ιδιοκτησίες ο παλαίμαχος τενίστας Αντρέ Αγκάσι και ο συνάδελφός του Μπόρις Μπέκερ, η Όπρα Γουίνφρεϊ, ο Μελ Μπρουκς και η Καρολίνα Κούρκοβα– απασχολεί τον Τύπο δυσανάλογα πολύ με τη λιλιπούτεια γεωγραφική έκτασή της που μετά βίας φτάνει το ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο.

Ο λόγος είναι ότι την ώρα που τα τεστ αντισωμάτων για τον κορωνοϊό είναι δυσεύρετα και η ιατρική κοινότητα τα κυνηγά όπως ο Ιντιάνα Τζόουνς το Ιερό Δισκοπότηρο η ευγενής κοινότητα του Fisher Island εξασφάλισε 1.800 από αυτά, προκειμένου να ελέγξει το σύνολο των κατοίκων της, των περίπου 400 εργαζόμενων στα καταστήματα, τα εστιατόρια και τη μαρίνα του νησιού αλλά και του προσωπικού που απασχολούν οι 800 οικογένειες που ζουν εκεί.

@CNN like everything

else in this administration,

there's testing if you're rich and Trump's friend

older poor Americans dying no tests, but the entire Fisher Island including staff children and Even dogs are tested but there no local

testing anywhere

but except

Fisher Island pic.twitter.com/uzgZDOjRaz

— C for CONSPIRACY (@Conspiracy2301) April 14, 2020