To πρώτο σοβαρό στρατηγικό λάθος κατά την εισβολή της Τουρκίας στα Συριακά εδάφη σημειώθηκε την Παρασκευή το βράδυ.

Οπως ενημέρωσε το Newsweek το τουρκικό πυροβολικό βομβάρδισε, πιθανότατα κατά λάθος, τη βάση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων που βρίσκονται σε λόφο πολύ κοντά στο Κομπάνι, όπου το κουρδικό στοιχείο κυριαρχεί.

Turkish artillery hit close to a US special operations unit near Kobani, Syria, a US official familiar with the initial assessment says. There are no US injuries in the early reports and no indication it was deliberate, the official says. https://t.co/0jEzdrft5q pic.twitter.com/BvHqSgQ1K4

— CNN Breaking News (@cnnbrk) October 11, 2019