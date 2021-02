Ιαπωνία: Πάνω από 100 οι τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό στα ανοιχτά της Φουκουσίμα (βίντεο)

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν και τρένα σταμάτησαν σε ένα μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής Ιαπωνίας, μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε χθες ανοιχτά της ανατολικής Ιαπωνίας.

Η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 7,3 βαθμών και το επίκεντρό της εντοπίστηκε στα ανοιχτά της επαρχίας Φουκουσίμα, σε εστιακό βάθος 60 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σημειώθηκε χθες Σάββατο, λίγο μετά τις 11:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Κύπρου) και ταρακούνησε κτίρια για λίγο. Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τόνισε ότι ο σεισμός πιστεύεται ότι ήταν μια μετασεισμική δόνηση από τον σεισμό 9 βαθμών της 11ης Μαρτίου 2011 που προκάλεσε ένα τσουνάμι, σκοτώνοντας σχεδόν 20.000 ανθρώπους, στο χειρότερο πυρηνικό ατύχημα του κόσμου μετά από 25 χρόνια. Η Υπηρεσία προειδοποίησε ότι η μετασεισμική δραστηριότητα θα συνεχιστεί για αρκετές μέρες.

Level 6 EARTHQUAKE in Japan. Was in Fukushima but still shook my home well ! pic.twitter.com/rZSJYiOA5K

— Mr Japan 🇯🇵 (@YLaylee) February 13, 2021