Ικανοποίηση για το σημερινό άνοιγμα του οδοφράγματος της Δερύνειας, εκφράζουν σε κοινή διακήρυξη τους ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές οργανώσεις.

Η διακήρυξη διαβάστηκε στον κόσμο που βρισκόταν συγκεντρωμένος πριν το σημείο διέλευσης της Δερύνειας αμέσως μετά το άνοιγμα του οδοφράγματος στα ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά και υπογράφεται μεταξύ άλλων από τις Οργανώσεις Famagusta Initiative, Αμμόχωστος η Πόλη μας, Famagusta Avenue Garage, Famagusta Youth Centre (MAGEM), Ομιλο Ιστορικού Διαλόγου, Cyclists Across Barriers, See Why, Unlocked Limassol, MKD, Unite Cyprus Now και EMU Labour Union.

Στη διακήρυξη εκφράζεται «η ικανοποίηση και η αισιοδοξία» των οργανώσεων για το άνοιγμα του σημείου διέλευσης της Δερύνειας αλλά και η χαρά τους που υλοποιήθηκε το αίτημα για άνοιγμα του συγκεκριμένου οδοφράγματος «τρία χρόνια μετά την ανακοίνωση για άνοιγμα του από τους αρχηγούς της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής Κοινότητας».

Προστίθεται ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου «ήρθαμε αντιμέτωποι με πολλές δυσκολίες, βιώσαμε όμως και την αξία της συνεργασίας και της αλληλεγγύης ανάμεσα στις κοινότητες της Κύπρου. Το αίτημα για άνοιγμα του σημείου διέλευσης είναι αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας και συνέργιας μεταξύ των κοινοτήτων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών επιχειρήσεων, πολιτικών παραγόντων και ακτιβιστών».

Σημειώνεται ακόμα πως το ότι το αίτημα αυτό προέρχεται από τον απλό κόσμο καταδεικνύει και την ειλικρινή του επιθυμία για συμφιλίωση και επανένωση της Κύπρου. «Θεωρούμε ότι το άνοιγμα του σημείου διέλευσης της Δερύνειας είναι η αρχή των προσπαθειών μας για συμφιλίωση και επανένωση της χώρας μας», καταλήγει.