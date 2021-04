Ημιτελικός Ρεάλ-Τσέλσι με αμέτρητες επιλογές στην Megabet Plus και με Cash Out

Πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Τσέλσι. Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να έχει προβάδισμα στα προγνωστικά κυρίως λόγω εμπειρίας, ωστόσο η Τσέλσι δεν είναι αμελητέα ποσότητα και θα κυνηγήσει το θετικο σκορ. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 22:00 στο στάδιο «Αλφρέδο Ντι Στέφανο».

Η Megabet Plus προσφέρει κορυφαίες αποδόσεις στην ιστοσελίδα της και μια ολοκληρωμένη στοιχηματική εμπειρία με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα για αγώνες στην Κύπρο και την Ευρώπη, και φυσικά με επιλογή Cash Out.

Στις αποδόσεις της Megabet Plus η επιλογή για νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης προσφέρει 2.34, ενώ για νίκη της Τσέλσι δίνει 3.20. Η απόδοση για το ισόπαλο αποτέλεσμα είναι 2.99. Όσον αφορά τις αποδόσεις για τα γκολ, το over 2.5 γκολ προσφέρει 2.35, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 1.53. Η επιλογή για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνει 2.00.

ΚΛΙΚ ΕΔΩ για όλες τις αγορές για το ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΤΣΕΛΣΙ

*Σημειώνεται ότι οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Όπως πάντα, οι καλύτερες αποδόσεις και οι περισσότερες επιλογές στην Megabet Plus.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα megabetplus.com.cy, όσο και τα πρακτορεία για μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία.

Και προσφορά μπόνους! Για νέους παίκτες ισχύει το 100% μπόνους εγγραφής. Με δυνατότητα διαχείρισης χρημάτων από δημοφιλής υπηρεσίες, καθώς επίσης και δυνατότητα κατάθεσης με τραπεζικό έμβασμα, πιστωτική κάρτα και Paysafe.

Στους μεγάλους αγώνες η Megabet Plus προσφέρει σούπερ προσφορές που ανεβαίνουν live κάθε μέρα.