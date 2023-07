Impact Washing: Τι είναι και πως εντοπίζεται

Της Ναταλί Γιωργαλλά*

Ο όρος “Greenwashing” κυκλοφορεί από τη δεκαετία του 1980 και αρχικά επινοήθηκε για να αναφέρεται σε ξενοδοχεία που ενθάρρυναν τους επισκέπτες να επαναχρησιµοποιήσουν τις πετσέτες τους µε σκοπό τη «διάσωση του πλανήτη» -ενώ στην πραγµατικότητα απλώς εξοικονοµούσαν τους λογαριασµούς πλυντηρίου (ηλεκτρισµού) του ξενοδοχείου!

Η εν λόγω ενέργεια έστρεψε την προσοχή των πελατών σε λάθος συµπεράσµατα αναφορικά µε τις προθέσεις των ξενοδοχείων για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Έκτοτε, οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για τα πράσινα προϊόντα και οι εταιρείες έχουν γίνει όλο και πιο ικανές να χρησιµοποιούν τους ισχυρισµούς ότι είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Σήµερα, το “Impact Washing” έχει προστεθεί στο λεξικό όσων θεωρούν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υπεύθυνα για τα green claims τους (δηλαδή για τους πράσινους ισχυρισµούς τους).

«Πολλά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ισχυρίζονται ότι µια αλλαγή στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους (όπως η µείωση της έκθεσης στους κινδύνους (exposure) στον τοµέα του πετρελαίου) έχει αυτόµατα περιβαλλοντικές επιπτώσεις», εξηγεί ο Stanislas Dupré, Convenor της οµάδας εργασίας της ISO που ανέπτυξε το πρότυπο ISO 14097 – Greenhouse gas management & related activities: Framework including principles & requirements for assessing & reporting investments and financing activities related to climate change. Το εν λόγω πρότυπο θέτει σαν σηµείο αναφοράς (benchmark) για τις εκθέσεις που υποβάλλουν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σχετικά µε τις κλιµατικές τους δράσεις.

Το “Impact Washing” µπορεί να οριστεί ως οποιοσδήποτε ισχυρισµός µάρκετινγκ σχετικά µε ένα προϊόν που επιφέρει µια αλλαγή στην πραγµατική οικονοµία που δεν µπορεί να υποστηριχθεί µε στοιχεία.

∆εν αρκεί για µια εταιρεία να δηλώνει ότι µε τις ενέργειές της σώζει τον πλανήτη ή για ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα να ισχυρίζεται ότι µπορεί να επενδύσει τα χρήµατά σας σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης προϊόντα (ESG – Environmental-Social-Governance products). Οι εταιρείες πρέπει να αποδείξουν ενεργά και επαληθεύσιµα πως µε τα προϊόντα τους διασφαλίζουν ένα πράσινο και βιώσιµο µέλλον.

Ως εκ τούτου, το ∆ιεθνές πρότυπο ISO 14097 έχει σχεδιαστεί µε σκοπό να εναρµονίσει διάφορα πρότυπα του κλάδου των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, έτσι ώστε οι επενδυτές να µπορούν να γνωρίζουν πόσο πράσινες είναι οι εταιρείες.

Ήταν εµφανής η ανάγκη για τεχνική καθοδήγηση και ένα τυποποιηµένο πλαίσιο, που να περιγράφει πώς τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, οι τράπεζες, οι επενδυτές και οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων (Asset Managers) µπορούν να αξιολογήσουν τους κλιµατικούς κινδύνους και στη συνέχεια να τους γνωστοποιήσουν.

Το ISO 14097 παρέχει ένα πλαίσιο και ορίζει τις απαιτήσεις για την αναφορά κινδύνων που σχετίζονται µε το κλίµα και τον αντίκτυπο των κλιµατικών δράσεων των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε το πρότυπο οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν ή και να εµπλακούν στη ∆ιεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO Technical Committee 207 Environmental Management, η οποία δηµοσίευσε το εν λόγω πρότυπο, επικοινωνώντας µε τα γραφεία του CYS.

* Λειτουργός Τυποποίησης Υπηρεσιών & ∆ιοίκησης στον Κυπριακό Οργανισµό Τυποποίησης (CYS)