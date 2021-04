Ινδία: 13 νεκροί από πυρκαγιά σε ΜΕΘ νοσοκομείου για ασθενείς με COVID-19

Δεκατρείς ασθενείς με την COVID-19 πέθαναν το πρωί εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε νοσοκομείο σε προάστιο της ινδικής μεγαλούπολης Μουμπάι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος.

«Δεκαεπτά ασθενείς βρίσκονταν μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Βιτζάι Βαλάμπ όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά», εκ των οποίων «13 πέθαναν» και «οι υπόλοιποι τέσσερις διακομίστηκαν σε άλλα νοσοκομεία», διευκρίνισε ο Μόρισον Χαβάρι, αξιωματικός της πυροσβεστικής στην οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας.

