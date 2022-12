Ιορδανία: Πλημμύρισε η αρχαία πόλη της Πέτρας – Επιχειρήσεις για διάσωση τουριστών (Βίντεο)

Μεγάλους οδικούς άξονες κλείνουν οι Αρχές γύρω από την αρχαία πόλη της Πέτρας στην Ιορδανία, λόγω μεγάλων πλημμυρών στην περιοχή.

Οι εκκενώσεις συγκεκριμένων περιοχών γίνονται, σύμφωνα με τους υπεύθυνους, για να διασφαλιστεί η προστασία των επισκεπτών.

Οι έντονες βροχοπτώσεις σημειώνονται κατά βάση στα νότια της χώρας.

Στο μεταξύ, τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός ατυχήματος με λεωφορείο στο Μάαν. Συγκεκριμένα, πηγή ανέφερε ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την ανατροπή του λεωφορείου, λόγω της καταρρακτώδους βροχής.

Petra, southern #Jordan: Tourists evacuated from the Red Rock City due to Flash floods in Wadi Musa.

To comment, follow this link pic.twitter.com/0XW43NdyHI

— AbuAliEnglish (@AbuAliEnglishB1) December 26, 2022