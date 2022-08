ΗΠΑ: Αναφορές για πυροβολισμούς και πολλούς τραυματίες στη Βαλτιμόρη

Περιστατικό με πυροβολισμούς συγκλονίζει τη Βαλτιμόρη με έναν άνθρωπο να πέφτει νεκρός και έξι άλλους να τραυματίζονται. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, οι δύο ύποπτοι δεν έχουν ακόμη συλληφθεί.

Η αστυνομία έλαβε κλήση για το περιστατικό μέρα μεσημέρι περί τις 12:24.

Όπως έγινε γνωστό, ομάδα ατόμων στεκόταν σε διασταύρωση όταν από το σημείο πέρασε ασημί όχημα Lexus στην περιοχή Park Heights.

Δύο ύποπτοι βγήκαν από το όχημα και άρχισαν να πυροβολούν αιδιακρίτως προς ομάδα ανθρώπων.

Συνολικά, πυροβολήθηκαν επτά άνθρωποι. Οι δύο ένοπλοι επέστρεψαν στο όχημα και διέφυγαν από το σημείο.

Δύο από τους τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, με έναν από αυτούς να υποκύπτει στα τραύματά του. Οι άλλοι πέντε εμφάνισαν πιο ήπιους τραυματισμούς.

Πάντως, και οι έξι τραυματίες δεν βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση με τη ζωή τους να μην βρίσκεται συνεπώς σε κίνδυνο. Η ταυτότητα των θυμάτων δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ωστόσο έχει γίνει σαφές πως όλοι τους είναι ενήλικοι.

Investigators are at the intersection of Park Heights Avenue and Shirley Avenue. 08.24.2022 at approximately 12:24 p.m., Northwest District officers were summoned to a multi-victim shooting scene. pic.twitter.com/rRRZM5DTvW

— Baltimore Police (@BaltimorePolice) August 24, 2022