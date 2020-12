ΗΠΑ: Δυνατή έκρηξη στο κέντρο του Νάσβιλ – Έρευνες από την αστυνομία

Η αστυνομία στην αμερικανική πόλη Νάσβιλ, πρωτεύουσας της πολιτείας Τενεσί, επιβεβαίωσε μία έκρηξη στο κέντρο της πόλης, προσθέτοντας ότι οι έρευνες για την έκρηξη βρίσκονται σε εξέλιξη.

NEW – Emergency crews are responding to an explosion in downtown #Nashville early Christmas morning. pic.twitter.com/OC2emD92bp

Ως «μία εσκεμμένη πράξη» την περιγράφει η αστυνομία με τους αξιωματούχους της πυροσβεστικής να αναφέρουν ότι τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά κανείς από αυτούς, δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

#Nashville Just when you thought things couldn't get any worse in 2020…. #Nashville #nashvilleexplosion pic.twitter.com/J9KR7eBR0t

«Η έκρηξη ήταν σημαντική, όπως μπορείτε να δείτε…, το αστυνομικό τμήμα, αλλά και οι ομοσπονδιακοί συνεργάτες του [FBI, ATF] διεξάγουν μία έρευνα μεγάλης κλίμακας μέχρι τώρα» δήλωσε ο Ντον Άαρον εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Νάσβιλ.

«Πιστεύουμε ότι η έκρηξη ήταν μία σκόπιμη πράξη» σημείωσε ο ίδιος.

Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης, με μία αναφορά για ένα ύποπτο όχημα, όταν έγινε η έκρηξη περίπου στις 6:30 το πρωί (τοπική ώρα) στο Νάσβιλ, πρωτεύουσα της πολιτείας Τενεσί, αλλά και της μουσικής κάντρι στις ΗΠΑ.

Live-Video von @10TampaBay ansehen: #BREAKING: An explosion rocked an area in downtown Nashville. So far, there have not been any reports of people being hurt.https://t.co/X1E11V0BFp https://t.co/1FtV8B5JKH

