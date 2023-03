ΗΠΑ: Εκτροχιασμός τρένου με προπάνιο στη Φλόριντα

Αμαξοστοιχία με δεξαμενές προπανίου εκτροχιάστηκε χθες στην κομητεία Μανάτι της Φλόριντα.

7 βαγόνια εκτροχιάστηκαν, εκ των οποίων δύο μετέφεραν προπάνιο, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της κομητείας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή διαρροή από τις δεξαμενές.

Η σιδηροδρομική γραμμή έχει αποκλειστεί έως ότου ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των βαγονιών από τις ράγες. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα επειδή τα συνεργεία πρέπει να αδειάσουν το προπάνιο από τις δεξαμενές προτού τις μετακινήσουν. Το σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας που μετέφερε τοξικά χημικά προϊόντα, κοντά στην κοινότητα Ιστ Παλεστάιν στο Οχάιο.

#BREAKING: Train carrying thousands of gallons of propane tank derails⁰⁰#ManateeCounty | #Florida

Currently Multiple authorities including Hazmat Crews are responding to a train derailment in Manatee county Florida. One of the tankers is carrying over 30,000 gallons of… https://t.co/lOC3WKhK4P pic.twitter.com/pOulxq9rmN

