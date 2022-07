ΗΠΑ: Έξι νεκροί και 24 τραυματίες από πυροβολισμούς στην παρέλαση της 4ης Ιουλίου

Έξι είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί και 24 οι τραυματίες που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, μετά τους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της παρέλασης της 4ης Ιουλίου στο προάστιο Χάιλαντ Παρκ του Σικάγο, σύμφωνα με τη νεώτερη επίσημη ενημέρωση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της γειτονικής κοινότητας Έβανστον, ο δράστης δεν έχει ακόμη εντοπιστεί και συνεχίζονται οι έρευνες για τη σύλληψή του.

“Πολυάριθμοι αξιωματικοί των υπηρεσιών επιβολής του νόμου ανταποκρίθηκαν και έχουν ασφαλίσει μια περίμετρο γύρω από το κέντρο του Χάιλαντ Παρκ”, ανέφερε εξάλλου ο δήμος.

Δείτε βίντεο από τι στιγμή των πυροβολισμών με ανθρώπους να τρέχουν να απομακρυνθούν:

There are reportedly multiple fatalities following a shooting at an Independence Day parade in Highland Park, Illinois.

Warning: Gunshots heard in below video.pic.twitter.com/F0BrsEXIS8

— Alex Salvi (@alexsalvinews) July 4, 2022