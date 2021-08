ΗΠΑ: Η στιγμή που ο τυφώνας Άιντα ξηλώνει την οροφή νοσοκομείου – Συγκλονιστικό βίντεο

Έλα στο Google News

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα σοκαριστικό βίντεο από τις ΗΠΑ, όπου ο τυφώνας Άιντα «χτυτά» τη Λουιζιάνα και ξηλώνει στην κυριολεξία την οροφή ενός νοσοκομείου.

Στο βίντεο, το οποίο ανήρτησε στο Twitter δημοσιογράφος του NBC-TV, διακρίνεται ξεκάθαρα η μεγάλη καταστροφή που προκαλούν στην οροφή οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

LAFOURCE PARISH: Part of the roof of Lady of the Sea General Hospital, in Galliano, blew off. 😳@BrennanMatherne told me @LafourcheSO is hearing reports of some broken power poles, roof damage, some structure damage. @wdsu #HurricaneIda pic.twitter.com/iXMmURLNH2 — Christina Watkins (@CWatkinsWDSU) August 29, 2021

Πάνω από 1 εκατ. άνθρωποι χωρίς ηλεκτρικό – Ο Μπάιντεν κήρυξε τη Λουιζιάνα σε «κατάσταση καταστροφής»

Στο μεταξύ, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στη Λουιζιάνα έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό αφού ο τυφώνας Άιντα έπληξε την πολιτεία, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.us, ο οποίος παρακολουθεί τις διακοπές της ηλεκτροδότησης στις ΗΠΑ.

Συνολικά 1.002.184 πελάτες της εταιρείας ηλεκτροδότησης της Λουιζιάνα ήταν χωρίς ηλεκτρικό τις πρώτες ώρες σήμερα, 30 Αυγούστου, σύμφωνα με τον ιστότοπο.

Ο τυφώνας Άιντα έπληξε τη Λουιζιάνα από τον Κόλπο του Μεξικού χθες, Κυριακή, ως μια σφοδρή καταιγίδα κατηγορίας 4. Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε χθες το βράδυ σε ολόκληρη τη μητροπολιτική περιφέρεια της Νέας Ορλεάνης, ανακοίνωσε η εταιρεία Entergy Louisiana.

Hurricane Ida makes landfall in Louisiana as an extremely dangerous Category 4 storm, knocking out power to New Orleans https://t.co/RbqDOflNYX pic.twitter.com/SNYKaYGc78 — Reuters (@Reuters) August 30, 2021

Σε κατάσταση μείζονος καταστροφής η πολιτεία

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κήρυξε τη Λουιζιάνα σε κατάσταση μείζονος καταστροφής και έδωσε εντολή να διατεθεί ομοσπονδιακή βοήθεια για να στηριχθούν οι προσπάθειες αποκατάστασης των περιοχών που πλήττονται από τον τυφώνα Άιντα, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) ο Λευκός Οίκος.

Security camera footage in St. Bernard Parish, Louisiana shows streets and structures flooded over the course of an hour, just before Hurricane Ida made landfall as a major Category 4 storm. https://t.co/ZxTPmtkatl pic.twitter.com/SR1HrgxHzu — ABC News (@ABC) August 29, 2021

Στη βοήθεια που θα διατεθεί θα συμπεριλαμβάνονται «δωρεές για την προσωρινή στέγαση ή την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν κατοικίες, χαμηλότοκα δάνεια για την κάλυψη ανασφάλιστων ζημιών σε ιδιοκτησίες και άλλα προγράμματα για να βοηθηθούν πολίτες και επιχειρήσεις να ανακάμψουν από τον αντίκτυπο της καταστροφής», εξήγησε η αμερικανική προεδρία.