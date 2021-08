ΗΠΑ: Νεκρά δύο κορυφαία στελέχη του ISIS

Λιγότερες από 48 ώρες μετά το πολύνεκρο τρομοκρατικό χτύπημα του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν, ο Τζο Μπάιντεν ξεκίνησε την εκδίκηση, την οποία μίλησε στο διάγγελμά του.

Συγκεκριμένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, πραγματοποίησαν επίθεση με drone, εναντίον κορυφαίων μελών του ISIS, το οποίο ανέλαβε την ευθύνη για την προχθεσινή επίθεση.

«Μπορώ τώρα να επιβεβαιώσω ότι δύο κορυφαίοι στόχοι του ISIS σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε. Γνωρίζουμε ακόμα ότι δεν υπήρξαν απώλειες μεταξύ του άμαχου πληθυσμού» ανέφερε, σύμφωνα με το CNN, ο διοικητής Ουίλιαμ Τέιλορ.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι, πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν τις απειλές κατά των στρατιωτών στο Αφγανιστάν σε πραγματικό χρόνο.

Η επίθεση ήρθε ως αντίποινα για τις φονικές εκρήξεις έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ στις 26 Αυγούστου, όταν περίπου 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κυρίως Αφγανοί που προσπαθούσαν να φύγουν από τη χώρα, όπως και 13 Αμερικανοί στρατιώτες.

Δεν άργησε να κάνει πράξη τις απειλές του ο Μπάιντεν

Η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισλαμικό Κράτος, δεν άργησε να έρθει, με τον αμερικανό πρόεδρο να κάνει πράξη τις απειλές του.

«Προς όσους πραγματοποίησαν αυτή την επίθεση, καθώς επίσης και στον οποιονδήποτε θέλει το κακό της Αμερικής, να ξέρουν αυτό: Δεν συγχωρούμε. Δεν ξεχνάμε. Θα σας κυνηγήσουμε και θα σας κάνουμε να πληρώσετε» είχε πει ο αμερικανός πρόεδρος σε διάγγελμά του προς τον αμερικανικό λαό.

Την ίδια στιγμή ο αριθμός των νεκρών συνεχώς αυξάνεται με τα θύματα να είναι τουλάχιστον 170, ανάμεσά τους 13 αμερικανοί πεζοναύτες και 28 Ταλιμπάν, και οι τραυματίες να ξεπερνούν τους 200.

MG Taylor: Yesterday, U.S. military forces conducted an over-the-horizon counterterrorism operation against an ISIS-K planner and facilitator. […] I can confirm now that two high-profile ISIS targets were killed, one wounded, and we know of zero civilian casualties. pic.twitter.com/VTEtsamXzl

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 28, 2021