Συναγερμός έχει σημάνει στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια, στις ΗΠΑ καθώς, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, βρίσκεται σε εξέλιξη περιστατικό με πυροβολισμούς σε συναγωγή.

This is the scene on Murray Avenue in Squirrelhill police SWAT rescue personnel on scene looking for an active shooter #wpxi pic.twitter.com/FF2ItmvLYH

— Stephen Banfield (@coachtvnews) October 27, 2018