Ρωσικό πολεμικό πλοίο προσέγγισε «επιθετικά» ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό στη βόρεια Αραβική Θάλασσα, αλλά μετά την προειδοποίηση που του έγινε άλλαξε πορεία, ανακοίνωσε ο πέμπτος αμερικανικός στόλος.

Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη, κατά την διάρκεια περιπολίας ρουτίνας που πραγματοποιούσε στη Βόρειο Αραβική Θάλασσα το αμερικανικό αντιτορπιλικό Farragut.

Σήμανε πέντε φορές τη σειρήνα του, προειδοποιώντας το ότι πρέπει να απομακρυνθεί, με αποτέλεσμα το ρωσικό πολεμικό να αλλάξει πορεία.

A Russian warship "aggressively approached" a US Navy destroyer while it was operating in the North Arabian Sea Thursday, ignoring warnings from the US vessel and increasing the risk of a collision, the US Navy says. https://t.co/DOpJQXFXkh pic.twitter.com/DQDRn3dDRm

— CNN (@CNN) January 10, 2020