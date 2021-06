ΗΠΑ: Σε κατάσταση συναγερμού οι Αρχές στο Μαϊάμι μετά από κατάρρευση πολυώροφου κτηρίου

Ένα κτήριο 11 ορόφων -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- κατέρρευσε μερικώς στο Μαϊάμι με τις Αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Στην περιοχή σπεύδουν ομάδες έρευνας και διάσωσης ενώ οι εικόνες που δημοσιεύονται στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν ένα πολυώροφο κτήριο και πολλά συντρίμμια.

Υπολογίζεται ότι στην περιοχή βρίσκονται ήδη περίπου 80 πυροσβέστες και διασώστες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην 8777 Collins Ave σε ένα μπλοκ πολυώροφων κτηρίων στα βόρεια της πόλης.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για ανθρώπινες απώλειες ή τραυματισμούς.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X

— Jamal Akakpo 🇬🇭 (@AkakpoJamal) June 24, 2021