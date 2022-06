ΗΠΑ: Σφοδρές αντιδράσεις μετά την ανατροπή του δικαιώματος στην άμβλωση – Έκτακτο διάγγελμα από Μπάιντεν

Η οργή και η απογοήτευση σάρωσαν τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ανέτρεψε το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση. Μια απόφαση που αλλάζει την καθημερινότητα εκατομμυρίων γυναικών καθώς ανατρέπει τις ομοσπονδιακές προστατευτικές διατάξεις για την αναπαραγωγή που θεσπίστηκαν πριν από σχεδόν 50 χρόνια μετά την υπόθεση ορόσημο Roe vs Wade.

Οι Δημοκρατικοί κατήγγειλαν τη γνωμοδότηση ως σημαντικό πλήγμα στα δικαιώματα εκατομμυρίων ανθρώπων, ενώ όπως ενημέρωσε ο Λευκός Οίκος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα προχωρήσει σε έκτακτο διάγγελμα στις 19:30 ώρα Ελλάδος.

President Biden will deliver remarks at 12:30 PM ET on the Supreme Court decision on Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization to overturn Roe v. Wade.

Ο Μπαράκ Ομπάμα έγραψε: «Σήμερα, το Ανώτατο Δικαστήριο όχι μόνο ανέτρεψε σχεδόν 50 χρόνια δεδικασμένου, αλλά υποβίβασε την πιο έντονα προσωπική απόφαση που μπορεί να λάβει κάποιος στις ορέξεις πολιτικών και ιδεολόγων – επιτιθέμενο στις βασικές ελευθερίες εκατομμυρίων Αμερικανών».

Today, the Supreme Court not only reversed nearly 50 years of precedent, it relegated the most intensely personal decision someone can make to the whims of politicians and ideologues—attacking the essential freedoms of millions of Americans.

— Barack Obama (@BarackObama) June 24, 2022