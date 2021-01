ΗΠΑ: Συναγερμός στο Φοίνιξ μετά από πυροβολισμούς – Πληροφορίες για θύματα

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή στο Φοίνιξ της Αριζόνα καθώς υπάρχουν πληροφορίες για πυροβολισμούς αλλά και θύματα από το συμβάν.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στην 24th Street και στο University Drive στο Φοίνιξ της Αριζόνα, μετά από πυροβολισμούς.

Μάλιστα, γίνεται ακόμα λόγος για πολλά θύματα, σύμφωνα με το ABC15 Arizona.

Τα θύματα έχουν μεταφερθεί σε τοπικό νοσοκομείο, ανέφερε το μέσο επικαλούμενο το πυροσβεστικό τμήμα του Φοίνιξ. Δεν είναι γνωστό πόσα άτομα εμπλέκονται.

Το περιστατικό συνέβη στις 5:00 τοπική ώρα. Δεν υπάρχουν άλλες λεπτομέρειες άμεσα διαθέσιμες.

Multiple people shot over night at 23rdAve&Northern according to @PHXFire @PhoenixPolice have the door open to ‘Cool Vybz Jamaican Restaurant’ and have taped off a large area of the parking lot.

Still waiting on an update on injuries @FOX10Phoenix pic.twitter.com/flihnVSjqM

— Steve Nielsen FOX 10 (@Stevenielsen) January 17, 2021