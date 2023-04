ΗΠΑ: Ξανά υποψήφιος και επίσημα ο Μπάιντεν για την προεδρία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε επισήμως ότι θα επιδιώξει δεύτερη προεδρική θητεία στις προεδρικές εκλογές του 2024, σύμφωνα με βίντεο της προεκλογικής εκστρατείας που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Ο 80χρονος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ θα βρει απέναντί του τον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήδη έχει προβεί σε φαρμακερά σχόλια σχετικά με τη νέα υποψηφιότητα Μπάιντεν.

«Θα μπορούσατε να πάρετε τους πέντε χειρότερους προέδρους της αμερικανικής ιστορίας, και όλοι τους μαζί δεν θα είχαν προκαλέσει τόση ζημιά όση έχει κάνει μέσα σε μόλις μερικά χρόνια ο Τζο Μπάιντεν στη χώρα μας».

Πολιτικοί αναλυτές στέκονται στο ζήτημα της ηλικίας του Μπάιντεν, ο οποίος θα διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία της χώρας σε ηλικία 81 ετών το 2024, με τον ίδιο να τονίζει σε κάθε δυνατή ευκαιρία ότι μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του.

Αμερικανικά ΜΜΕ βλέπουν μάλιστα αρκετά πιθανό το σενάριο που κάνει λόγο για επανάληψη της μάχης του 2020 μεταξύ του Δημοκρατικού προέδρου και του Ρεπουμπλικανού προκατόχου του, Ντόναλντ Τραμπ.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023