Ιράν: Τουλάχιστον 92 οι νεκροί – «Πνίγει στο αίμα» τις διαδηλώσεις το καθεστώς

Στο αίμα «πνίγει» το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν τις διαμαρτυρίες των Ιρανών για τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί. Δύο εβδομάδες από τον «μυστηριώδη» θάνατο της Μαχσά Αμινί στα χέρια της Αστυνομίας Ηθών της Τεχεράνης, το καθεστώς όχι μόνο δεν έχει δώσει πειστικές απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου της νεαρής κοπέλας, αλλά επιχειρεί με πρωτοφανή αγριότητα να καταστείλει με κάθε τρόπο το κύμα της οργής που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό της χώρας.

Οι νεκροί διαδηλωτές από τις 16 Σεπτεμβρίου πλησιάζουν πλέον τους 100 και όπως όλα δείχνουν το αναχρονιστικό καθεστώς δεν θα σταματήσει τις επιχειρήσεις βίαιης καταστολής μέχρι να κάμψει ολοκληρωτικά τις κινητοποιήσεις των Ιρανών.

Τουλάχιστον 92 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την καταστολή των διαδηλώσεων που πραγματοποιούνται εδώ και δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί έπειτα από τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR).

Το κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν ξέσπασε στις 16 Σεπτεμβρίου, όταν η 22χρονη Αμινί πέθανε, τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

Εξάλλου, τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχουν πέσει νεκροί από τις δυνάμεις ασφαλείας σε συγκρούσεις που ξέσπασαν την προηγούμενη εβδομάδα στη Ζαχεντάν, πόλη της επαρχίας Σιστάν – Μπαλουτσιστάν, πρόσθεσε η ίδια ΜΚΟ με έδρα το Όσλο.

«Οι φόνοι διαδηλωτών στο Ιράν, κυρίως στη Ζαχεντάν, αποτελούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», κατήγγειλε ο διευθυντής Μαχμούντ Αμιρί- Μογκαντάμ.

«Η διεθνής κοινότητα έχει καθήκον να ερευνήσει και να εμποδίσει να διαπραχθούν άλλα εγκλήματα από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», πρόσθεσε.

Στη διάρκεια της «ματωμένης Παρασκευής της Ζαχεντάν» οι δυνάμεις ασφαλείας «έπνιξαν στο αίμα» διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε μετά την προσευχή, ανέφερε η ΜΚΟ.

Η διαδήλωση ξέσπασε μετά τις πληροφορίες ότι ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης Σαμπαχάρ, στην ίδια επαρχία, βίασε μια 15χρονη έφηβη που ανήκε στη σουνιτική μειονότητα των Βαλούχων, σημείωσε το IHR.

Η ταυτότητα των νεκρών έχει επιβεβαιωθεί από την τοπική μη κυβερνητική οργάνωση Baluch Activists Campaign (BAC).

Πληροφορίες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν λόγο για δεκάδες νεκρούς στη Ζαχεντάν την Παρασκευή, ενώ εικόνες έδειχναν νοσοκομεία γεμάτα τραυματίες και ματωμένες σορούς ανθρώπων.

Η επαρχία Σιστάν- Μπαλουτσιστάν που βρίσκεται στα σύνορα με το Πακιστάν είναι μία από τις πιο φτωχές του Ιράν. Εκεί ζει η μειονότητα των Βαλούχων που ακολουθούν το σουνιτικό δόγμα του ισλάμ. Η επαρχία είναι θέατρο συχνών επιθέσεων και συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ένοπλων ομάδων.

Στη διάρκεια των τελευταίων μηνών ακτιβιστές έχουν καταγγείλει τον δυσανάλογο αριθμό Βαλούχων καταδικασμένων που έχουν εκτελεστεί, την ώρα που αυξάνονται στη χώρα οι εκτελέσεις δι’ απαγχονισμού.

Από την πλευρά της η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι πέντε μέλη των Φρουρών της Επανάστασης έχουν σκοτωθεί στη Ζαχεντάν σε «ένα τρομοκρατικό περιστατικό», όπως το περιγράφουν τα επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Εξάλλου αυτή την εβδομάδα ισχυρός ηγέτης της σουνιτικής μειονότητας της επαρχίας, ο ιερωμένος Μολαβί Αμπντόλ Χαμίντ, προειδοποίησε για την ένταση που επικρατεί στην περιοχή, έπειτα από «μια πρόσφατη υπόθεση βιασμού μίας έφηβης από έναν αστυνομικό».

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της επαρχίας είχε δηλώσει την Παρασκευή στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι τρία αστυνομικά τμήματα στο Σιστάν- Μπαλουτσιστάν είχαν δεχθεί επίθεση.

Το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε χθες Σάββατο ότι η σουνιτική ομάδα ανταρτών Ζάις αλ Αντλ ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση εναντίον αστυνομικού τμήματος στην Ζαχεντάν. Σήμερα η ίδια πηγή ανέφερε ότι δύο «σημαντικά μέλη» της οργάνωσης, ο Αμπντολμαζίντ Ριγκί και ο Γιάσερ Σαχμπάκς, καθώς και «ο ελεύθερος σκοπευτής που ευθύνεται για τη δολοφονία του τοπικού επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης» σκοτώθηκαν, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Τα τελευταία χρόνια η τζιχαντιστική αυτή ομάδα ήταν η πιο ενεργή στο Σιστάν- Μπαλουτσιστάν. Έχει διαπράξει πολλές βομβιστικές επιθέσεις και έχει κάνει απαγωγές. Τον Φεβρουάριο του 2019, 27 φρουροί σκοτώθηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας εναντίον του λεωφορείου που τους μετέφερε.

WARNING: At least 2 #Baloch protesters shot dead by Iranian police in #Zahedan today.

Protesters gathered after Friday prayers to protest the alleged rape of a 15-year-old Baloch girl by Chabahar's police chief.#IranProtests #IranProtests2022 #MeToo#دختر_چابهاری #مهسا_امینی pic.twitter.com/bxorf4o84O — SAMRI (@SAMRIReports) September 30, 2022

Μεγάλες διαδηλώσεις υποστήριξης προς τις Ιρανές σε Κανσταντινούπολη, Ντιγιάρμπακιρ και Σμύρνη

«Γυναίκες ζωή, ελευθερία!»: εκατοντάδες γυναίκες διαδήλωσαν σήμερα στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, την Σμύρνη και το Ντιγιάρμπακιρ, την μεγάλη κουρδική πόλη της νοτιοανατολικής Τουρκίας, κρατώντας τα πορτρέτα ιρανών γυναικών που σκοτώθηκαν κατά την καταστολή των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν το Ιράν.

Στο Καντίκεϊ, συνοικία της ασιατικής πλευράς της Κωνσταντινούπολης, εκατοντάδες γυναίκες και άνδρες, ανάμεσά τους Ιρανές και Ιρανοί, φώναξαν συνθήματα κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης και υποστήριξης προς τις Ιρανές.

Iran eastern city of Zahedan resembles a war zone with at least 42 people dead in yesterday's protest and close to 200 wounded, Balochi activists tell Rudaw #MahsaAmini https://t.co/wieOODkYwU pic.twitter.com/Mon7poYJ9b — Fazel Hawramy (@FazelHawramy) October 1, 2022

Διαδηλώτριες κρατούσαν κόκκινα τριαντάφυλλα, άλλες ιρανικές σημαίες και πλακάτ με το σύνθημα «Γυναίκες ζωή, ελευθερία!», το σύνθημα του κινήματος διαμαρτυρίας που προκλήθηκε μετά τον θάνατο της νεαρής Ιρανής της κουρδικής κοινότητας Μάχσα Αμίνι μετά την σύλληψή της από την αστυνομία ηθών.

Στο Ντιγιάρμπακιρ, που βρίσκεται σε απόσταση 350 χιλιομέτρων από τα ιρανικά σύνορα, περί τα 200 άτομα, στην πλειονότητά τους γυναίκες, συγκεντρώθηκαν το απόγευμα κρατώντας φωτογραφίες ιρανών γυναικών που έχουν σκοτωθεί κατά την διάρκεια του κύματος καταστολής, καθώς και πλακάτ με το σύνθημα την ιρανικής εξέγερσης στα κουρδικά, «Jin, Jiyan, Azadî» (Γυναίκες ζωή, ελευθερία).

Διαδήλωση αλληλεγγύης προς τις Ιρανές οργανώθηκε επίσης στην Σμύρνη, με την συμμετοχή εκατοντάδων διαδηλωτών.