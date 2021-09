Ισπανία: Έκρηξη ηφαιστείου στη νήσο Λα Πάλμα – Απομακρύνθηκαν κάτοικοι (ΒΙΝΤΕΟΣ)

Έκρηξη ηφαιστείου σημειώθηκε στη νήσο Λα Πάλμα της Ισπανίας την Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου.

Άνθρωποι με προβλήματα κινητικότητας και κάποια ζώα από αγροκτήματα, απομακρύνθηκαν προς ασφαλέστερες περιοχές ενώ, στο εθνικό πάρκο Cumbre Vieja στο νότιο τμήμα της νήσου, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωγραφίας της Ισπανίας έχει καταγραφεί τις τελευταίες μέρες σειρά σεισμικών δονήσεων μεγέθους 3,8 βαθμών.

Οι ευάλωτοι πολίτες και τα ζώα απομακρύνθηκαν από τις περιοχές Λας Μάντσας, Φουενκαλιέντε, Λα Μπομπίγια, Ελ Ρέμο και Πουέρτο Νάος, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων, όμως το νησί παραμένει σε κίτρινο συναγερμό, τον δεύτερο χαμηλότερο στο σύστημα προειδοποίησης των τεσσάρων βαθμίδων. Στρατιώτες κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν στην επιχείρηση εκκένωσης, όπως έγινε γνωστό. Οι αρχές δεν έδωσαν εντολή για τη γενική απομάκρυνση έως και 35.000 ανθρώπων, που ζουν κοντά στο ηφαίστειο. «Οι σεισμοί είναι ολοένα και ισχυρότεροι και το μάγμα πιέζει σταθερά προς την επιφάνεια. Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για μια έκρηξη, που σημαίνει ότι οι αρχές αποφάσισαν να απομακρύνουν ορισμένους ανθρώπους», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου Ηφαιστειολογίας των Καναρίων Νήσων. Μια τεράστια στήλη καπνού υψώθηκε μετά την έκρηξη στις 15.15 τοπική ώρα στο εθνικό πάρκο Cumbre Vieja στο νότιο τμήμα της νήσου, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων.

Τελευταία καταγεγραμμένη έκρηξη το 1971

Η πρώτη καταγεγραμμένη ηφαιστειακή έκρηξη στο Λα Πάλμα είχε σημειωθεί το 1430, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές. Στην πιο πρόσφατη έκρηξη, που καταγράφηκε το 1971, ένας άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του, όταν έβγαζε φωτογραφίες κοντά στην περιοχή όπου έρεε η λάβα, όμως δεν υπήρξαν απώλειες περιουσίας. Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει εδώ και ημέρες τους κατοίκους να είναι έτοιμοι για να φύγουν. Η έκρηξη σημειώθηκε στη δασωμένη πλαγιά της περιοχής Καμπέθα δε Βάκα, σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση. Αμέσως μετά ο δήμος προέτρεψε τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην πλησιάζουν στην περιοχή και να μην κυκλοφορούν στους δρόμους.

