Η Ισπανία καταδικάζει την επίθεση κατά της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Η Πρεσβεία της Ισπανίας στην Κύπρο καταδίκασε την επίθεση Τουρκοκυπρίων σε μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Πύλα με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Η Ισπανία απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε μορφή βίας και καταδικάζει την επίθεση που υπέστη η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο», αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Μπροστά σε αυτά τα γεγονότα, η Ισπανία επαναλαμβάνει την υποστήριξή της στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο και στην εντολή διατήρησης της ειρήνης», καταλήγει η ανάρτηση.

Spain 🇪🇸 unambiguously rejects any form of violence and condemns the assault experienced by @UN_CYPRUS. In the face of these events, Spain 🇪🇸 reiterates its support for @UN_CYPRUS and its peacekeeping mandate. https://t.co/YGDpYhEXjm

