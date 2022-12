Ισπανία: Πέντε οι νεκροί στην Γαλικία από την πτώση λεωφορείου σε ποτάμι

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ισπανία για να εντοπίσουν επιζώντες μετά την πτώση ενός λεωφορείου σε ποταμό, στη Γαλικία.

Μέχρι στιγμής οι νεκροί ανέρχονται σε 5.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή σε μια εθνική οδό κοντά στην κωμόπολη Θερδέδο-Κοτομπάδε, σε σχετικά μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Πορτογαλία.

Συνολικά, οκτώ ή εννέα άνθρωποι επέβαιναν στο λεωφορείο που έπεσε από μια γέφυρα στην κοίτη του ποταμού. Δύο εντοπίστηκαν ζωντανοί και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία: ο οδηγός, ηλικίας περίπου 60 ετών, και μια επιβάτιδα.

(3/3) No lugar do accidente, N641, Pedre, permanecen os equipos de emerxencias, pois podería haber máis persoas dentro do autocar.

Interveñen: #BombeirosDeza, #BombeirosPontevedra, @emerx_aestrada, Urxencias Sanitarias, Protección Civil da localidade, @guardiacivil de Tráfico pic.twitter.com/5q3U4jtg5H

