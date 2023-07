Ισπανία: Πρωτοφανής καταιγίδα στη Σαραγόσα – Ποτάμια οι δρόμοι, κινδύνεψαν πολίτες

Πρωτοφανής καταιγίδα σάρωσε τα πάντα στη Σαραγόσα, καθώς μέσα σε μια ώρα έπεσε χαλάζι και βροχή 54,2 λίτρα/m2.

Πλημμύρισαν δρόμοι, υπερχείλισαν ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και διεκόπησαν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια με τη Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πυροσβέστες διέσωσαν 10 άτομα που ανέβηκαν στα αυτοκίνητα τους για να σωθούν. Καταστράφηκαν τα αμπέλια στα χωριά της επαρχίας ενώ τεράστιες είναι οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή. Ωστόσο, έως αυτήν την ώρα δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

BREAKING: The man is sitting helpless on a tree, with heavy scary flooding beneath him. This is #Spain right now. #Zaragoza pic.twitter.com/rBrObFFcyB

— Insider Times (@Insider_Times) July 6, 2023