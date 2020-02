Αναστάτωση, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, προκλήθηκε στην πτήση AC837 της Air Canada που είχε προορισμό το Τορόντο.

Το αεροσκάφος, Boeing 767, αναγκάστηκε να επιστρέψει εκτάκτως στο αεροδρόμιο Μπαράχας της Μαδρίτης, από όπου αναχώρησε.

BREAKING Air Canada #AC837 is holding after departure from Madrid due to issue with left engine https://t.co/VQiaaeP1VL

— AIRLIVE (@airlivenet) February 3, 2020