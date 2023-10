Ισραήλ: Σε κατάσταση ετοιμότητας για πόλεμο δηλώνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας

Συναγερμοί ήχησαν νωρίτερα σήμερα Σάββατο για αρκετά λεπτά στις νότιες περιοχές γύρω από τη Γάζα και την ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ για επιθέσεις με πυραύλους από τη μεριά των Παλαιστίνιων.

«Είμαστε σε κατάσταση πολέμου, αυτή τη στιγμή στα νότια υπάρχουν 21 ενεργές επιχειρήσεις» ανέφερε αστυνομικός διοικητής, ενώ σύμφωνα με αναφορές, ένοπλοι μαχητές εισβάλουν σε σπίτια και κρατούν ομήρους. Υπό αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση θα συνεδριάσει εκτάκτως στις 5 το απογευμα (ώρα Ισραήλ).

🇵🇸🇮🇱 Situation Update: Attacks on Gaza Strip Surroundings. Multiple attacks have been reported on settlements surrounding the Gaza Strip. The region remains a focal point of tension.

