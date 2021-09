Έλα στο Google News

Με αφορμή/ Ορίζοντας/ Άδωνης Αρχοντίδης, Valleymeet, Horizon Zero Dawn, 2020.

Ιt may all be over soon: Μια σειρά στοχασμών για την κλιματική κρίση

Με αφορμή την περφόρμανς it may all be over soon που παρουσιάζει στο Ξυδάδικο στη Λεμεσό στο πλαίσιο του theYard.Residency η Αντρούλα Καφά μιλά στον Ορίζοντα:

Τι θα παρουσιάσετε στο theYard.Residency.21; Ποιοι οι συνεργάτες σας;

Θα παρουσιάσω μια σειρά από στοχασμούς γύρω από την κλιματική κρίση και τη σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον, άλλοτε σε μορφή κειμένου και άλλοτε σε μορφή ζωντανής (χορωδιακής) μουσικής. Η περφόρμανς, που ονομάζεται “it may all be over soon”, θα περιλαμβάνει έργα βίντεο του Άδωνη Αρχοντίδη σε επιμέλεια του Δημήτρη Χειμώνα, καθώς και ένα μικρό φωνητικό σύνολο που αποτελείται από αγαπημένες φίλες και συνεργάτιδες. Κάποια από τα μουσικά κομμάτια που θα παρουσιαστούν είναι αυθεντικά, ενώ άλλα έχουν διασκευαστεί για χορωδία σε συνεργασία με τον Μάριο Κολώνια και με τη βοήθεια της Έλενας Μιχαηλίδου. Η αρχική ιδέα για το πρότζεκτ ήταν της Εβίτας Ιωάννου, η οποία παρέχει επίσης πολύτιμη δημιουργική καθοδήγηση. Η περφόρμανς παρουσιάζεται σε συνεργασία με το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ με μέντορα την Έλενα Αγαθοκλέους.

“it may all be over soon”: Είναι μια «βεβαιότητα» αυτό για σας, μια διαδρομή χωρίς επιστροφή όσο αφορά το μέλλον της ανθρωπότητας σε συνάρτηση με την κλιματική αλλαγή;

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η κλιματική κρίση θα αλλάξει την πραγματικότητά μας και τον κόσμο όπως τον ξέρουμε. Άλλωστε, όπως έγινε ξεκάθαρο από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν τους τελευταίους μήνες σε ολόκληρο τον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, ήδη το κάνει. Από τη μία, εάν δεν ανταποκριθούμε επαρκώς στις προκλήσεις που μας παρουσιάζει, θα οδηγηθούμε στον όλεθρο· από την άλλη, μια επαρκής ανταπόκριση απαιτεί τη ριζική αναθεώρηση του τρόπου ζωής μας, ιδιαίτερα στον δυτικό κόσμο. Είτε καλά πάνε τα πράγματα, είτε κακά, το μέλλον του είδους μας διαγράφεται πολύ διαφορετικό.

Η ομάδα του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ προσφέρει αστείρευτη υποστήριξη και αγάπη στ@ συνεργάτ@ της, παρέχοντας ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί μια δημιουργός να πειραματιστεί και να ανθίσει

Πως αντιμετωπίζετε αυτή τη «σκέψη», πώς μπορεί να επαναπροσδιορίσει το παρόν μας;

Η σκέψη πως «μπορεί όλα να τελειώσουν σύντομα» παραπέμπει βέβαια και στο ενδεχόμενο του αφανισμού της ανθρωπότητας ένεκα της κλιματικής καταστροφής – ένα ενδεχόμενο που, είτε είναι κοντινό είτε μακρινό, νιώθω πως έχει αρχίσει να διεισδύει στη συλλογική μας συνείδηση, διαμορφώνοντας καινούριες ψυχολογικές συνθήκες. Η κλιματική κρίση είναι ικανή να μας εξολοθρεύσει, κι αυτή είναι μια προοπτική που αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε. Η εν λόγω συνειδητοποίηση έχει σημαντικά φιλοσοφικά και ψυχολογικά επακόλουθα – μπορεί να επηρεάσει βαθιά το προσωπικό μας βίωμα και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το παρόν. Παραδείγματος χάρη, εάν σε εκατό χρόνια πάψουμε να υπάρχουμε, ποια η σημασία όσων κάνουμε τώρα; Ποια η σημασία όσων κάναμε στην πορεία μας ως είδος;

Είναι μπορούμε να πούμε άμεσα συνδεδεμένη με τη θεματική του φετινού theYard.Residency: “Tracing Now” η παράσταση σας

Ναι, αφού η κλιματική κρίση είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή.

Πέραν από την πρακτική τους σημασία προγράμματα όπως το theYard.Residency τι προσφέρουν στους καλλιτέχνες, αλλά και σε επίπεδο δημιουργίας συλλογικοτήτων στον καλλιτεχνικό χώρο και ευρύτερα;

Η ομάδα του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ προσφέρει αστείρευτη υποστήριξη και αγάπη στ@ συνεργάτ@ της, παρέχοντας ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί μια δημιουργός να πειραματιστεί και να ανθίσει. Προγράμματα όπως το theYard.Residency σαφώς και συμβάλλουν στη δημιουργία πολλαπλών συλλογικοτήτων – καλλιτεχνικών, ακτιβιστικών, κλπ.

Ξυδάδικο, Γενεθλίου Μιτελλά 34, 3036 Λεμεσός 17 και 18 Σεπτεμβρίου, 20:30 19 Σεπτεμβρίου, 18:30 και 20:30

Κράτηση απαραίτητη στο 99 629 610

Σε συνεργασία με το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ, η περφόρμανς θα παρουσιαστεί και στο Buffer Fringe Performing Arts Festival, που θα πραγματοποιηθεί στις 8-10 Οκτωβρίου 2021.