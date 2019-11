Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση η πρώτη μέρα της εκστρατείας του Πανεπιστημίου Frederick “It starts with ME, together WE can”, που διοργανώνεται στο πλαίσιο των παγκόσμιων 16ήμερων δράσεων ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Σκοπός της εκστρατείας είναι να αναδείξει την ευθύνη αλλά και τη δύναμη που έχει ο καθένας από εμάς να κάνει το πρώτο βήμα, με την αμφισβήτηση στερεοτύπων και με καθημερινές αλλαγές συμπεριφοράς που θα οδηγήσουν σε μεγάλης κλίμακας αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας με σκοπό την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Το κοινό καλείται να προσέλθει στους χώρους του Πανεπιστημίου για να συμμετέχει στη δημιουργία του εικαστικού δρώμενου, που σχεδιάστηκε από το Τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου, τοποθετώντας ένα ζευγάρι προσωπικά παπούτσια, σε προκαθορισμένο χώρο ως σύμβολο της ατομικής παρουσίας και δέσμευσής του για αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας και εξάλειψης του φαινομένου. Το κοινό καλείται επίσης να υπογράψει την προσωπική του δέσμευση για υιοθέτηση συμπεριφορών που οδηγούν σε αμφισβήτηση στερεοτύπων των φύλων και προάγουν τον σεβασμό.

Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, κας Ιωσηφίνας Αντωνίου, η οποία παρευρέθηκε στην εκδήλωση έναρξης της εκστρατείας, συμμετείχε στο εικαστικό δρώμενο και υπέγραψε την προσωπική της δέσμευση.

Στο εικαστικό δρώμενο και στην υπογραφή της προσωπικής δέσμευσης συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης, η Βουλευτής κα Ρούλα Μαυρονικόλα, η Πρόεδρος του Συμβουλίου «Φωνή» για την Εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας κα Αναστασία Παπαδοπούλου, η τραγουδίστρια Αλέξια Βασιλείου, οι ηθοποιοί Χριστίνα Χριστόφια και Νεοκλής Νεοκλέους, πολλές άλλες προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων και οργανωμένα σύνολα, καθώς επίσης και φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου.

Η εκστρατεία θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου και το κοινό μπορεί να συμμετέχει στο εικαστικό δρώμενο στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία και στη Λεμεσό καθημερινά, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 8:00 μέχρι τις 21:00 και το Σάββατο από τις 8:00 μέχρι τις 13:00.

H κα Νατάσσα Φρειδερίκου, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, δήλωσε: «Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών συνδέεται με θέματα έλλειψης εξουσίας και ελέγχου που βιώνει το γυναικείο φύλο σε ένα ανδροκρατούμενο κόσμο, καθώς και με τις κοινωνικές προδιαγραφές, τα στερεότυπα και τις προσδοκίες της κοινωνίας που καθορίζουν τους ρόλους των ανδρών και των γυναικών. Επομένως ο καθένας από εμάς, με την καθημερινή του στάση και συμπεριφορά, μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία κουλτούρας και νοοτροπίας που θα προάγει τον σεβασμό στη γυναίκα και που θα συμβάλει ουσιαστικά στην εξάλειψη του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών. Αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε μέσα από την πρωτοβουλία “It starts with ME, together WE can” που καλεί άνδρες και γυναίκες να κινητοποιηθούν και να υπογράψουν τη δική τους, προσωπική δέσμευση προς αυτό τον σκοπό.»

Ο Καθηγητής κ. Κώστας Μάντζαλος του Τμήματος Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Frederick αναφέρθηκε στον ρόλο της τέχνης ως όχημα για προώθηση της κοινωνικής αλλαγής: «Σήμερα, η έννοια της τέχνης ως καλλωπιστικό στοιχείο ή ανάγκη συναισθηματικής έκφρασης έπαψε να υφίσταται. Η τέχνη και η δημιουργία έχουν εξελιχθεί σε εργαλείο ανάδειξης και προώθησης ιδεών και απόψεων που πολλές φορές έχουν κοινωνικό-πολιτική διάσταση. Ως αποτέλεσμα ο εικαστικός ακτιβισμός μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική κινητοποίηση και αφύπνιση γύρω από φλέγοντα κοινωνικά θέματα όπως την έμφυλη βία και τον σεξισμό.»

Την πρωτοβουλία στηρίζουν πολλές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού, ο Όμιλος ΖΟΝΤΑ, το Ίδρυμα ZOE vs War Violence, το Ίδρυμα Προώθησης Ισότητας Υπατία, η Οργάνωση Προστασίας Θυμάτων Σεξουαλικής Βίας και Εκμετάλλευσης Στίγμα, το Cyprus Stop Trafficking και η Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση.

Μετά την ολοκλήρωση των 16ήμερων δράσεων, τα παπούτσια που θα συλλεγούν θα δοθούν για ανακύκλωση στον μη κερδοσκοπικό περιβαλλοντικό οργανισμό Ανάκυκλος Περιβαλλοντική.

Από την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου το κοινό μπορεί να υπογράψει και ηλεκτρονικά τη δέσμευσή του στην ιστοσελίδα: http://www.frederick.ac.cy/itstartswithme/.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας θα πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Frederick με θέμα τη βία κατά των γυναικών, καθώς και άλλες σχετικές εκδηλώσεις.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της πολύπλευρης δράσης του Πανεπιστημίου Frederick για ευαισθητοποίηση των φοιτητών του αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα σε θέματα ισότητας των φύλων, βίας κατά των γυναικών και ανάπτυξης υγιών σχέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών.