Ιτούδης: «Περνάω ήπια τον κορωνοϊό»

O Δημήτρης Ιτούδης βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό και έστειλε το μήνυμα του, για την περιπέτεια που περνάει.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ανακοίνωσε νωρίτερα, ότι ο Έλληνας προπονητής βρέθηκε θετικός, μετά από τεστ στο οποίο υπέβληθε και όπως ενημέρωσε η ρωσική ομάδα, η οικογένεια του, είναι αρνητική.

Ο Ιτούδης, θέλησε να ενημερώσει και αυτός τον κόσμο, για την κατάστασή του, γράφοντας στο λογαριασμό του στο Twitter: «Σήμερα βρέθηκα θετικός στον κορωνοϊό. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα συμπαράστασης. Περνάω με ήπιο τρόπο τον ιό. Με τη βοήθεια της οικογένειας και των γιατρών θα το ξεπεράσω, θα γυρίσω πιο δυνατός. Να μείνετε υγιείς και να μην ξεχνάτε να ακολουθείτε τις υγειονομικές κατευθύνσεις».

TodayI was tested positive for the Covid-19 virus.Thank you for all the encouraging messages.I am having a mild version of the virus.With the help of my family and doctors I will go through this,Ill be back stronger.Remain healthy and do not forget to follow the health guidelines

— Itoudis Dimitris (@ItoudisD) August 7, 2020

sdna,gr