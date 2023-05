ΗΒ: Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη της Ντάουνινγκ Στριτ (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στην αστυνομική φρουρά της Ντάουνινγκ Στριτ, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω στη σιδερένια μαύρη πύλη στην είσοδο του δρόμου που στεγάζει το βρετανικό πρωθυπουργικό γραφείο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία προέβη στη σύλληψη του οδηγού με την κατηγορία της πρόκλησης ζημιάς και επικίνδυνης οδήγησης.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι δεν έχουν σημειωθεί τραυματισμοί.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος.

Εικόνες από την περιοχή δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει την περιοχή στο κεντρικό Λονδίνο.

Sky's political correspondent @joepike is at Whitehall to take a closer look at the scene after a car crashed into Downing Street's gates.

