Jason David Frank: Πέθανε στα 49 του χρόνια ο πράσινος Power Ranger

Θλίψη προκάλεσε η είδηση θανάτου του Jason David Frank, του “πράσινου Power Ranger”, σε ηλικία μόλις 49 ετών.

Αν και η οικογένειά του δεν έχει επιβεβαιώσει τη δυσάρεστη αυτή δήλωση, ένας από τους ατζέντες του, μιλώντας στο Geek Ireland, δήλωσε ότι οι φήμες για το θάνατό του είναι “δυστυχώς αληθινές”.

Jason David frank and Kevin conroy gone in the same month bro 😢 pic.twitter.com/BlZqGaPMQK

— Mightykeef (@MightyKeef) November 20, 2022