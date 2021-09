Και το Κύπελλο με αμέτρητες επιλογές και Cash Out μόνο στον Stoiximan!

Έλα στο Google News

Σέντρα σήμερα στο Κύπελλο Coca Cola με τέσσερις αναμετρήσεις για την πρώτη φάση. Ο Stoiximan , η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, προσφέρει όλα τα ματς στην Κύπρο και στα μεγάλα ευρωπαϊκά και όχι μόνο πρωταθλήματα με ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και Cash Out!

Στις 16:00 ο Απόλλωνας υποδέχεται την Ολυμπιάδα Λυμπιών. Στο 1.01 ο «άσος», στο 12.50 η ισοπαλία, στο 40.00 το «διπλό». Το over 2.5 γκολ στο ημίχρονο έχει απόδοση 2.20, το over 5.5 γκολ είναι στο 2.00 και το under 5.5 γκολ δίνει 1.70. Το over 4.5 γκολ του Απόλλωνα δίνει 1.70. Στο 2.45 το GG, στο 1.47 το NG. Πόσα γκολ θα μπουν συνολικά; 0-1 γκολ με απόδοση 21.00, 2-3 γκολ με απόδοση 4.30, 4-6 γκολ με απόδοση 1.83 ή 7+ γκολ με απόδοση 2.85; Σε ποιο ημίχρονο θα μπουν περισσότερα γκολ; Στο πρώτο ημίχρονο με απόδοση 3.00, στο δεύτερο με απόδοση 1.70 ή ίδιος αριθμός γκολ και στα δύο ημίχρονα με απόδοση 4.75;

Όλες οι αγορές για το Απόλλων-Ολυμπιάς Λυμπιών εδώ.

Την ίδια ώρα η Ομόνοια 29ης Μαΐου παίζει με την Πάφο. Στο 16.00 ο «άσος», στο 8.00 η ισοπαλία, στο 1.12 το «διπλό». Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση δίνει 8.75 και στα πέναλτι 11.00. Το over 3.5 γκολ έχει απόδοση 1.70, το over 4.5 γκολ είναι στο 2.52 και το over 5.5 γκολ στο 4.00, ενώ το under 3.5 γκολ δίνει 2.02. Στο 2.10 το GG, στο 1.65 το NG. Αν βλέπετε 2/2 στο Η/Τ και over 3.5 γκολ, η απόδοση είναι 2.20. Το GG στο πρώτο ημίχρονο δίνει 4.45 και στο δεύτερο ημίχρονο 9.75. Το ενδεχόμενο να σκοράρει πρώτη η Ομόνοια 29η Μαΐου και να χάσει δίνει 7.50, ενώ το ενδεχόμενο να σκοράρει πρώτη η Πάφος και το ματς να λήξει ισόπαλο δίνει 18.00.

Όλες οι αγορές για το Ομόνοια 29ης Μαΐου-Πάφος εδώ.

Στις 19:00 η Αλκή παίζει με την ΑΕΚ. Στο 17.00 ο «άσος», στο 6.00 η ισοπαλία, στο 1.16 το «διπλό». Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση δίνει 8.50 και στα πέναλτι 10.50. Το over 3.5 γκολ έχει απόδοση 1.83, το over 4.5 γκολ είναι στο 2.77 και το under 2.5 γκολ δίνει 2.65. Στο 2.05 το GG, στο 1.65 το NG. Πόσα γκολ θα πετύχει η ΑΕΚ; Κανένα γκολ με απόδοση 19.50, 1 γκολ με απόδοση 6.10, 2 γκολ με απόδοση 4.00, 3 γκολ με απόδοση 3.90 ή 4+ γκολ με απόδοση 2.45; Πόσα γκολ θα μπουν στο δεύτερο ημίχρονο; 0-1 γκολ με απόδοση 2.42, 2 γκολ με απόδοση 3.25 ή 3+ γκολ με απόδοση 2.57;

Όλες οι αγορές για το Αλκή-ΑΕΚ εδώ.

Την ίδια ώρα ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται τη Νέα Σαλαμίνα. Στο 1.44 ο «άσος», στο 4.15 η ισοπαλία, στο 6.90 το «διπλό». Το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 1.55, το over 3.5 γκολ είναι στο 2.52 και το over 4.5 γκολ στο 4.20, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 2.30. Στο 1.65 το GG, στο 2.10 το NG. Θέλετε να ποντάρετε στο ακριβές σκορ; Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 1-0 δίνει 7.00, το 3-1 έχει απόδοση 10.75, το 0-0 δίνει 8.25 και το 0-1 είναι στο 25.00. Θα μπουν γκολ και στα δύο ημίχρονα; Απόδοση 1.62. Το GG στο πρώτο ημίχρονο δίνει 4.60 και στο δεύτερο 10.00. Γκολ του ΑΠΟΕΛ και στα δύο ημίχρονα με απόδοση 2.00 και της Νέας Σαλαμίνας με απόδοση 7.00. Το ενδεχόμενο να μπει γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου δίνει 9.00.

Όλες οι αγορές για το ΑΠΟΕΛ-Νέα Σαλαμίνα εδώ.

