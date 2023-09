Η κακοκαιρία σαρώνει όλη την Ελλάδα – Βίντεο απόλυτης καταστροφής

Σαρωτική είναι η επέλαση της κακοκαιρίας Daniel στην Ελλάδα, καθώς μέσα σε μόλις τρεις μέρες σχεδόν ολόκληρη η Θεσσαλία έχει πνιγεί, τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αρκετοί αγνοούνται, πολύ περισσότεροι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και νερό για μέρες ενώ ανυπολόγιστες καταστροφές έχουν σημειωθεί σε περιοχές της Μαγνησίας, της Λάρισας, της Εύβοιας και των Σποράδων αλλά και της Αττικής, που χτες, Τρίτη (5/9), πλημμύρισε από τις καταρρακτώδεις βροχές.

Τις τελευταίες ώρες η προσοχή όλων έχει στραφεί στον Παλαμά Καρδίτσας και τα γύρω χωριά, τα οποία έχουν βυθιστεί στην κυριολεξία με τους κατοίκους να απευθύνουν εκκλήσεις για βοήθεια.

Λίγο μετά τις 14:00 ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στον θεσσαλικό κάμπο με εναέρια μέσα.

Βιβλική καταστροφή στον Παλαμά Καρδίτσας

