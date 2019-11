Συναγερμός έχει σημάνει στο Κεμπέκ, λόγω της θύελλας, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και άλλοι 400.000 να μείνουν χωρίς ρεύμα.

Διαβάστε επίσης: Βρετανία: Προβάδισμα 8-17 μονάδων δίνουν οι δημοσκοπήσεις στους Συντηρητικούς

Η θύελλα ξεκίνησε την Παρασκευή, ενώ οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα 100 χιλιόμετρα την ώρα, με αποτέλεσμα να ξεριζωθούν 2.500 δέντρα, να πέσουν 250 κολόνες ηλεκτρικού και να πλημμυρίσουν 30 δρόμοι στην επαρχία του Καναδά.

SEVERE WEATHER – Heartbreaking scenes out of Canada after a strong storm ripped through Quebec, leaving behind devastating damage across the region. Our hearts go out to those affected by this powerful storm. pic.twitter.com/pOuCoDA3Fq

— WeatherNation (@WeatherNation) September 22, 2018

Συνεργεία αποτελούμενα από σχεδόν 1.000 Καναδούς εργάτες προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση ενώ άλλο ένα συνεργείο 40 ατόμων είναι καθ’ οδόν για τον Καναδά από το Ντιτρόιτ, προκειμένου να παράσχει βοήθεια, μετέδωσε το CBC News.

Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ Φρανσουά Λεγκό δήλωσε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, όμως ορισμένα νοικοκυριά εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στο σκοτάδι για μερικές ημέρες ακόμη.