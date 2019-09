Η πλειονότητα των Καναδών που είδε τις ντροπιαστικές φωτογραφίες του πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό βαμμένου μαύρου δήλωσε ότι δεν άλλαξε γνώμη για εκείνον ούτε για το ποιον θα ψηφίσει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες Δευτέρα.

Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των Καναδών που ρωτήθηκαν από το ινστιτούτο Abacus Data δήλωσαν ότι δεν προσεβλήθησαν από τις εικόνες αυτές ή ότι θεώρησαν ικανοποιητική τη συγγνώμη του Τριντό.

Αντίθετα το 24% δήλωσε ότι «προσεβλήθη πραγματικά» από τις φωτογραφίες αυτές και ότι αυτές επηρέασαν αρνητικά την άποψή του για τον επικεφαλής του φιλελεύθερου κόμματος. Όμως η πλειοψηφία αυτών είναι «συντηρητικοί ψηφοφόροι», διευκρίνισε το ινστιτούτο.

Ένα μήνα πριν τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές ο απερχόμενος πρωθυπουργός βρέθηκε στο επίκεντρο σκανδάλου και κατηγορήθηκε για ρατσισμό μετά τη δημοσιοποίηση την προηγούμενη εβδομάδα δύο φωτογραφιών του και ενός βίντεο στα οποία εμφανίζεται με βαμμένο μαύρο το πρόσωπό του, αμφιλεγόμενη πρακτική που αποκαλείται «blackface» ή «brownface» και συχνά θεωρείται ρατσιστική.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF

— TIME (@TIME) September 18, 2019