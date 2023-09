Κάνε την εγγραφή σου: Το ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE 2023 τρέχει στις 22 Οκτωβρίου!

Για 8η συνεχή χρονιά, οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ μας προσκαλούν να τρέξουμε για τα παιδιά μας και να διασκεδάσουμε στον αγώνα δρόμου ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE 2023, που έχει προγραμματιστεί για τις 22 Οκτωβρίου!

Oι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ μας υποδέχονται και φέτος στο κατάστημα της Έγκωμης, με ένα εντυπωσιακό Fun Park με δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και πέντε διαφορετικούς αγώνες δρόμου:

Ημιμαραθώνιο Δρόμο 21χλμ

Ατομικό Δρόμο 10χλμ

Εταιρικό Δρόμο 5χλμ

Ατομικό Δρόμο 5χλμ και

Δρόμο 1χλμ για παιδιά και μεγάλους

Το ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE 2023 αποτελεί μέρος της πλούσιας σειράς δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, και έχει ως στόχο την ενίσχυση του προγράμματος «Παιδί, Διατροφή & Υγεία» που διοργανώνει ενέργειες και στηρίζει πρωτοβουλίες που προωθούν τις σωστές διατροφικές συνήθειες και την άσκηση.

Ο αγώνας δρόμου ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE πραγματοποιείται με την πολύτιμη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων & Διατροφολόγων Κύπρου, με σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει μικρούς και μεγάλους για τα πλεονεκτήματα της ισορροπημένης διατροφής και της τακτικής άσκησης. Όλα τα έσοδα από τις συμμετοχές στους δρόμους του αγώνα ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE διατίθενται προκειμένου παιδιά ηλικίας 9-12 ετών να αποκτήσουν δωρεάν εξατομικευμένα πλάνα διατροφής με βάση τις ατομικές τους ανάγκες.

Οι εγγραφές για το ανανεωμένο ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE 2023 ξεκίνησαν στις 20 Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα www.runasone.eu.