Καρμιώτισσα-Ακρίτας και Άρης-Ένωση με ΣΟΥΠΕΡ επιλογές και Cash Out μόνο στον Stoiximan!

Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται η όγδοη αγωνιστική του πρωταθλήματος Cyta: η Καρμιώτισσα αντιμετωπίζει τον Ακρίτα Χλώρακας και ο Άρης την Ένωση Νέων Παραλιμνίου.

Στις 17:00 η Καρμιώτισσα παίζει με τον Ακρίτα Χλώρακας. Στο 2.07 ο «άσος», στο 3.50 η ισοπαλία, στο 3.55 το «διπλό». Το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 2.18, το over 3.5 γκολ είναι στο 3.90 και το under 2.5 γκολ δίνει 1.70. Στο 1.95 το GG, στο 1.80 το NG. Ο συνδυασμός «άσος» και over 2.5 γκολ δίνει 3.40, ενώ ο συνδυασμός «διπλό» και over 2.5 γκολ είναι στο 6.50. Αν βλέπετε GG και over 2.5 γκολ, ποντάρετε στο 2.55, ενώ αν βλέπετε GG και over 3.5 γκολ, η απόδοση είναι 4.20. Νίκη της Καρμιώτισσας σε οποιοδήποτε ημίχρονο με απόδοση 1.65 και του Ακρίτα με απόδοση 2.37. Σε ποιο ημίχρονο θα μπουν περισσότερα γκολ; Στο πρώτο με απόδοση 3.10, στο δεύτερο με απόδοση 2.02 ή ίδιος αριθμός γκολ και στα δύο με απόδοση 3.20; Νίκη της Καρμιώτισσας με ένα γκολ διαφορά δίνει 3.75 και με δύο γκολ διαφορά 5.80. Οι αντίστοιχες αποδόσεις για τον Ακρίτα είναι 4.90 και 9.00. Θα μπει αυτογκόλ στο ματς; Απόδοση 9.00.

Όλες οι αγορές για το Καρμιώτισσα-Ακρίτας εδώ.

Στις 19:00 ο Άρης παίζει με την Ένωση. Στο 1.42 ο «άσος», στο 4.90 η ισοπαλία, στο 7.30 το «διπλό». Το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 1.82, το over 3.5 γκολ είναι στο 3.05 και το over 4.5 γκολ στο 5.50, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 2.00. Στο 2.15 το GG, στο 1.65 το NG. Το over 1.5 γκολ στο ημίχρονο δίνει 2.75. Το over 2.5 γκολ για την Άρη δίνει 2.60 και το over 1.5 γκολ για την Ένωση είναι στο 4.90. Αν πιστεύετε ότι δεν θα μπουν γκολ και στα δύο ημίχρονα, η απόδοση είναι 2.07. Το GG στο πρώτο ημίχρονο δίνει 5.00 και στο δεύτερο 3.70. Το over 9.5 κόρνερ δίνει 2.15 και το over 11.5 κόρνερ είναι στο 3.90, ενώ το under 8.5 κόρνερ έχει απόδοση 2.07. Το over 4.5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο δίνει 2.07. Το over 6.5 κόρνερ υπέρ του Άρη είναι στο 2.05 και το under 2.5 κόρνερ για την Ένωση είναι στο 1.95.

Όλες οι αγορές για το Άρης-Ένωση εδώ.

