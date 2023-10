Καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ η Κύπρος – «Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ»

Σε καταδίκη των επιθέσεων με ρουκέτες που εξαπολύθηκαν σήμερα εναντίον του Ισραήλ προχώρησε η Λευκωσία.

Με ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο επίσημος λογαριασμός της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ισραήλ αναφέρει ότι «η Κύπρος καταδικάζει τη σημερινή βαριά επίθεση με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ και τη διείσδυση τρομοκρατών στα νότια της χώρας».

Cyprus strongly condemns today's heavy rocket attack against Israel and the terrorist infiltration in the south of the country. We stand with Israel.

