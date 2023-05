Καταγγελία από Κρεμλίνο: «Απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν από την Ουκρανία με δύο drones»

Η ρωσική κυβέρνηση εξέδωσε ανακοίνωση γνωστοποιώντας απόπειρα επίθεσης από drones στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει το Κρεμλίνο, δύο drones κινήθηκαν προς την προεδρική κατοικία τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Η Ρωσία εξουδετέρωσε τα δύο drones δίχως να προκληθούν ανθρώπινες απώλειες ή υλικές ζημιές, όπως σημειώνει το Κρεμλίνο.

Η Μόσχα χαρακτηρίζει το γεγονός ως «προσχεδιασμένη τρομοκρατική ενέργεια εναντίον του Ρώσου προέδρου» από το Κίεβο, σημειώνοντας ότι έλαβε χώρα λίγες ημέρες πριν τον καθιερωμένο εορτασμό της νίκης ενάντια στον φασισμό στις 9 Μαΐου.

Στο Telegram κυκλοφορούν ορισμένα βίντεο τα οποία φέρεται να δείχνουν την εκτόξευση αντιαεροπορικών πυρών πάνω από το Κρεμλίνο το βράδυ της Τρίτης.

Russia says Ukraine tried to assassinate Vladimir Putin overnight in a drone attack on the Kremlin. Putin was unharmed and is working as normal.

It’s not clear when or whether this happened, but Telegram channels are posting what looks like anti-aircraft fire over the Kremlin. pic.twitter.com/Bw6Bp4OwFk

— max seddon (@maxseddon) May 3, 2023