Στην Ευρώπη έχουν εντοπισθεί και αποσυρθεί τα καλλυντικά προϊόντα: Body cream – Sabelnik Cream for Body, Body gel – Neogalen Sustavit Okopnik c Mumijo, Fat burner gel NutrytecΤhermo Xtrem Gel, Skin lightening product Bio Claire Lightening body cream without hydroquinone, Bath product Frucht Duft Schaum Bad, Make-up marker Senjo color Face and Body liner, Face scrub Natus Facial mud exfoliator, τα οποία δεν είναι σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) No 1223/2009.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών για απόσυρση καλλυντικών προϊόντων από την κοινοτική αγορά, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη, ότι στην Ευρώπη έχουν εντοπισθεί και αποσυρθεί τα καλλυντικά προϊόντα που φαίνονται στο link: https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2019/04/20190423_APOSYRSH_KALLYNTIKON_PROIONTON.pdf.

Για τα προϊόντα αυτά δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής τους. Για το λόγο αυτό οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των προϊόντων αυτών στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του τα εν λόγω προϊόντα να διακόψει τη χρήση τους ή σε περίπτωση που εντοπίσει τα προϊόντα αυτά, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στα τηλέφωνα 22-608606/22-608663.